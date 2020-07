Blitz anti pedopornografia: arresti in 15 regioni

Ci sono stati diversi arresti in tutta Italia in una maxi operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia. Una rete di pedofili italiani è stata sgominata dopo essere stata trovata a scambiare materiale video su una nota piattaforma di messaggistica. Si tratta, come comunicato dalle autorità, di una delle maggiori operazioni degli ultimi anni.

In totale sono state eseguite 50 perquisizioni in tutta Italia, principalmente per detenzione di materiale pedopornografico. Sono stati sequestrati molti file contenenti immagini su minori.