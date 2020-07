Centrodestra in piazza a Roma, senza bandiere e con distanziamento

Il centrodestra si è dato appuntamento oggi a Roma, in piazza del Popolo, con un distanziamento sociale predisposto da sedie e senza le bandiere di partito, ma solo tricolori. Sono intervenuti i leader del centrodestra, Salvini, Meloni e Tajani. Dopo le polemiche per la manifestazione del 2 giugno scorso, oggi c’è stato un distanziamento effettuato con delle postazioni fisse in piazza, con oltre 4mila sedie predisposte.

Assente Silvio Berlusconi, al centro delle polemiche per l’audio legato alle vicende giudiziarie, per il quale si chiede una commissione d’inchiesta. Inoltre il centrodestra è atteso per l’incontro con il presidente del Consiglio, che era stato anticipato nei giorni scorsi.