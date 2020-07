F1, pole di Bottas in Austria. Male le Ferrari

Valteri Bottas è in pole position per il Gran Premio d’Austria, davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen. Male le Ferrari, con Sebastian Vettel che è rimasto fuori dal Q3 e con Charles Leclerc che ha concluso le qualifiche in settima posizione. Bene la McLaren, che ottiene la quarta posizione con Lando Norris, che riesce a stare anche davanti al compagno di squadra di Verstappen, Alex Albon.

Tutti i motorizzati Ferrari non hanno avuto molte prestazioni, con le Haas e le Alfa Romeo che sono andate male come velocità nel primo settore. Molte le polemiche sui social per i tempi di molto più lenti rispetto allo scorso anno, quando Leclerc ottenne la pole position in Austria.