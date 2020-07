Croazia, oggi si vota per le elezioni parlamentari

Dalle ore 7 sono aperti i seggi in Croazia per le elezioni parlamentari, che si svolgono in una situazione strana a causa dell’epidemia di coronavirus che è ripresa e potrebbe influire sulle votazioni. Nella giornata di ieri si sono registrati 86 nuovi positivi in tutto il territorio croato.

Secondo quanto riportato dagli istituti di sondaggi, le due forze politiche che ambiscono al governo erano allineate, con il 30% per i conservatori del premier uscente Andrej Plenkovic e per la coalizione di centrosinistra, guidata da Davor Bernardic.