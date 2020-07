Migranti, lunedì lo sbarco sulla nave in quarantena della Ocean Viking

Nella giornata di lunedì i 180 migranti sulla Ocean Viking verranno fatti sbarcare sulla nave da quarantena predisposta per i controlli Covid-19, per poter effettuare i tamponi. Il Governo vuole evitare un’altra ondata di flussi migratori in piena estate ed emergenza coronavirus, con le molte polemiche delle ultime settimane, per la non concessione di un porto alla nave Ocean Viking, che si è lamentata sui social network ed ha riferito di aver ricevuto pareri negativi sia dall’Italia che da Malta.

Lunedì si procederà con i tamponi per tutti i componenti della nave, come è accaduto con gli altri sbarchi che sono stati effettuati nelle scorse settimane. Secondo l’Ong non ci dovrebbero essere impedimenti allo sbarco, per questo ha lanciato la polemica sui social network.