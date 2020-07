Coronavirus nel mondo, aumentano i casi positivi

Sono in aumento i casi positivi, con gli Stati Uniti vicini ai 3 milioni di positivi e 132 mila morti totali dall’inizio dell’epidemia. Gli assembramenti delle ultime settimane potrebbero non aver aiutato il decorso dell’epidemia, che appare in aumento. Anche in Brasile c’è un aumento dei casi, con 1,6 milioni di positivi e 64 mila morti.

In India si sono raggiunti i 700 mila casi positivi e 19 mila morti, con quasi 9 mila persone in terapia intensiva. La Spagna ha quasi raggiunto i 300 mila casi positivi, con 28 mila morti. L’Italia resta il quarto paese al mondo per numero di morti, quasi 35 mila, come confermato dai numeri di ieri della Protezione Civile.