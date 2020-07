Liguria, chilometri di code su A12 e A26. Toti: “Scontro tra Autostrade e Governo”

Continuano le lunghe code in Liguria, con oltre 10 chilometri di coda in A12 tra Recco e Genova Est, a causa della messa in sicurezza delle gallerie. Il ministero dei Trasporti ha chiesto ad Autostrade di effettuare maggiori controlli sulle gallerie dopo il 10 luglio.

Si lamenta il governatore della Liguria, Giovanni Toti: “Siamo ostaggio di una guerra tra il Governo e Aspi, che dura dal giorno del crollo del ponte Morandi”, questa l’accusa di Toti, che cita la possibile revoca della concessione di Autostrade da parte del Governo. “Se si pensa che Aspi sia inadeguata si ritiri la concessione e la si affidi a qualcun altro”, ha dichiarato Toti.