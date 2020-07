Morto Ennio Morricone dopo una caduta

Il noto compositore Ennio Morricone è morto all’età di 91 anni, dopo essere stato protagonista di una caduta ed aver passato la notte in una clinica romana. I funerali si svolgeranno in forma privata, come ha annunciato la famiglia, attraverso il legale Giorgio Assumma, nella giornata del 6 luglio.

Il compositore premio Oscar, che aveva dato la colonna sonora a film come Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America. “Il maestro ha conservato fino all’ultimo la sua lucidità, con grande dignità. La moglia Maria gli è stata accanto fino all’ultimo respiro”, ha fatto sapere il suo legale.