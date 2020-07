Ocean Viking, ok allo sbarco del Governo

Arrivato l’ok allo sbarco a Porto Empedocle della nave Ocean Viking, come comunicato dall’ONG Sos Mediterranee. Verranno effettuati i tamponi come da protocollo Covid e successivamente si procederà allo sbarco, che non avverrà, come sembra, sulla nave Moby Zazà, inizialmente indicata per la quarantena. Nelle prossime ore verranno diffuse notizie più precise riguardo la gestione dei migranti che arriveranno a Porto Empedocle.

Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, ha chiesto maggiore tempestività: “Bene Ocean Viking, ma la prossima volta più tempestività”, queste le parole rilasciate su Twitter.