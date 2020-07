Sondaggi politici oggi 6 luglio: calo della Lega. Lista Conte al 10%

I sondaggi politici di oggi 6 luglio realizzati dall’istituto Bidimedia ha evidenziato un calo della Lega nelle ultime due settimane, con una crescita del Partito Democratico. Stimata anche una Lista Conte, che prenderebbe parte del suo consenso principalmente da PD e Movimento 5 Stelle.

Lega al 26,6 per cento

La Lega ha perso mezzo punto percentuale dall’11 giugno, finendo sotto il 27 per cento dei consensi. Il Partito Democratico torna sopra il 21%, guadagnando sei decimali. Il Movimento 5 Stelle è al 15% con tre decimali persi nelle ultime due settimane.

Sale Fratelli d’Italia al 14,1%, con un guadagno di sette decimali, mentre perde due decimali Forza Italia, scendendo sotto il 6% dei consensi. Italia Viva rimane al 3,5% ed Azione guadagna un decimale finendo al 2,6% dei consensi. La Sinistra perde due decimali e scende al 2,6%, come anche Più Europa che scende all’1,5%.

6 LUG 11 GIU DIFF Lega 26,6 27,2 -0,6 PD 21,4 20,8 +0,6 Movimento 5 Stelle 15,0 15,3 -0,3 Fratelli d’Italia 14,1 13,4 +0,7 Forza Italia 5,9 6,1 -0,2 Italia Viva 3,5 3,5 = Azione 2,6 2,5 +0,1 La Sinistra 2,6 2,8 -0,2 Più Europa 1,5 1,7 -0,2 Europa Verde 1,7 1,7 = Cambiamo 0,4 0,5 -0,1

Lista Conte al 10,7%

Il partito di Conte prenderebbe oltre il 10% dei consensi, prendendo tre punti percentuali al Partito Democratico e cinque punti al Movimento 5 Stelle, che scenderebbe al 10%. Le forze di centrodestra non hanno una vera e propria differenza rispetto alla precedente rilevazione. In linea con gli altri sondaggi politici effettuati per la lista Conte.