Spread Btp-Bund oggi 6 luglio: apertura stabile a 174 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 6 luglio ha aperto in maniera stabile a 174 punti base, in linea con la chiusura di venerdì scorso, quando si era attestato intorno ai 175 punti base. Il rendimento dei titoli italiani a dieci anni è all’1,32%, in linea con i valori della scorsa settimana, resta superiore agli altri titoli europei.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 174,3 -0,64% 1,322 Austria 21,2 -1,92% -0,212 Belgio 30,3 -0,42% -0,121 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 31,9 3,21% -0,106 Grecia 157,3 -2,42% 1,151 Irlanda 44,4 -25,86% 0,022 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 108 -4,19% 0,64 Paesi Bassi 14,3 2,78% -0,28 Portogallo 85,4 -4,12% 0,431 Slovacchia 34,2 -1000,00% -0,08 Slovenia 66,3 -8,56% 0,241 Spagna 86,8 -2,83% 0,447

Lo spread della Grecia rimane più basso di quello italiano, un trend che si conferma da diverse settimane, con 157 punti base ed un rendimento all’1,15%. Negativi i rendimenti dei BTP di Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi.