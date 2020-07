Zanardi, nuova operazione: ricostruzione cranio-facciale

Terzo intervento per Alex Zanardi, coinvolto in un grave incidente in handbike nelle scorse settimane, che ha causato danni al cranio ed al volto. Oggi la comunicazione di un nuovo intervento di cinque ore per ricostruire le ossa del cranio e del volto, al policlinico Le Scotte di Siena. L’intervento è stato guidato dal primario Paolo Gennaro, esperto di chirurgia maxillo-facciale, mentre i primi due interventi erano sul piano neurochirurgico.

La prognosi dell’ex pilota è riservata, con i medici che fanno sapere come questo intervento fosse stato previsto e ritenuto necessario per procedere con il percorso terapeutico. “Le fratture erano complesse”, queste le parole del primario Paolo Gennaro.