Coronavirus nel mondo, quasi 12 milioni di casi positivi

Sono quasi 12 milioni i casi positivi da coronavirus nel mondo, con gli Stati Uniti che restano il primo paese con il più alto numero di contagiati con oltre 3 milioni. Il Brasile ha visto aumentare i suoi numeri, con il presidente Bolsonaro che ha i sintomi da Covid-19, come da lui stesso annunciato.

Aumento dei casi in India, con 20 mila morti e quasi 9 mila persone in terapia intensiva. La Spagna ha quasi raggiunto i 300 mila casi positivi, mentre il Regno Unito resta il paese con più vittime in Europa.