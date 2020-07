Decreto Semplificazioni, approvato “salvo intese”

Approvato “salvo intese” il decreto Semplificazioni dopo quattro ore di Consiglio dei ministri. C’è l’intesa sulle opere da sbloccare, ma non c’è l’elenco, mentre per nominare i commissari straordinari, ci sarà tempo fino alla fine dell’anno. Inoltre è stato spiegato che le opere da sbloccare sarebbero tra le 40 e le 50, ma l’elenco sarà a discrezione del ministero delle Infrastrutture.

Per poter nominare il commissario si utilizzerà la formula del DPCM, mentre non è ancora chiara la situazione legata all’abuso d’ufficio, per il quale oggi sono previste delle sanzioni penali e sulle quali modifiche Italia Viva ha voluto mettere a verbale la sua contrarietà. Il premier Conte ha definito questo decreto “la madre di tutte le riforme” nei giorni scorsi, quindi soddisfazione da Palazzo Chigi per l’approvazione.