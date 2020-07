Coronavirus, Oms: “La pandemia sta accelerando”

L’Organizzazione mondiale per la Sanità ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla pandemia da coronavirus, spiegando come l’andamento sia in rialzo, tramite il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La pandemia sta accelerando e non abbiamo raggiunto il picco. Ci sono volute 12 settimane per raggiungere 400 mila casi positivi, mentre ora in una settimana ci sono stati più di 400 mila casi positivi. In tutto ci sono 11,4 milioni di contagiati e 535 mila morti”, queste le parole ufficiali dell’Oms durante la conferenza stampa di ieri a Ginevra.