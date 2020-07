Isis, arrestato 30enne a Milano: “Grazie Allah per il Covid”

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Milano dai carabinieri del Ros e dal Comando provinciale, dopo che era arrivata la richiesta di custodia cautelare dal gip. L’accusa ufficiale è “istigazione a delinquere” via mezzo telematico. Infatti l’uomo utilizzava i social network come Facebook e Sound Cloud per diffondere i suoi messaggi di esaltazione delle azioni dell’Isis.

Questa persona reclutava dei fiancheggiatori dello Stato Islamico sui social network. Radicalizzato dal 2015 ed in contatto tramite i social con altre persone estremiste e dedite alla propaganda a favore dell’Isis.