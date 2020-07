PlayStation Plus, da oggi disponibili i giochi mensili gratis per il download

Sono stati resi disponibili sul PlayStation Store i giochi mensili di luglio 2020, che in questo caso fanno riferimento ai dieci anni di attività per il servizio online legato al multiplayer. Per questo la Sony aveva voluto aggiungere un gioco ai tradizionali due gratis per il mese, con tre titoli a disposizione per il download, con un risparmio complessivo pari a 99 euro.

I giochi disponibili per il mese di luglio sul PlayStation Plus sono NBA 2K20, Rise of the Tomb Rider ed Erica. Molti utenti hanno apprezzato la scelta di aggiungere un mini gioco come Erica, sviluppato in maniera indipendente e premiato dalla critica.

Offerta The Last of Us 2 - Playstation 4 Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con ottimi risultati di vendita in Italia

Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro più realistico, coinvolgente ed appaga

Edizione Standard del gioco

Inoltre in questi giorni stanno spopolando i nuovi titoli in arrivo su PS4, con l’atteso Last of Us 2 ed anche la versione Deluxe di F1 2020, proprio in arrivo nei giorni di ripartenza della Formula 1 e con diversi youtuber che hanno già postato online le prime gare.