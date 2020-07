Recovery Fund, Conte e Sanchez: “Approvazione entro la fine del mese”

Spagna ed Italia hanno chiesto l’approvazione del Recovery Fund, che ora è stato denominato “NextGenerationEU” entro la fine del mese. Inoltre c’è anche il semestre europeo della Germania, con la cancelliera tedesca Angela Merkel che si è schierata a favore della rapida apprivazione.

“L’Europa deve dare una risposta politica elevata. Non è l’interesse di Spagna ed Italia, ma di tutti. Non bisogna mettere in discussione la risposta più straordinaria, quella del debito comune europeo”, queste le parole del premier Conte a Madrid, durante la conferenza stampa congiunta con il premier Sanchez.