Spread Btp-Bund 8 luglio: apertura stabile a 170 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 8 luglio ha aperto in maniera stabile a 170 punti base, come era stato nella giornata di ieri quando aveva chiuso a 171 punti base. Si tratta di uno dei valori più bassi delle ultime settimane, nonostante resti il più alto della zona euro, anche superiore a quello della Grecia. Il rendimento dei titoli italiani è in calo all’1,26%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 170,8 -1,63% 1,267 Austria 20,8 -8,64% -0,233 Belgio 29,2 -14,45% -0,147 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 30,9 -16,37% -0,132 Grecia 154 -2,48% 1,099 Irlanda 44,3 -86,11% 0,003 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 105,5 -4,39% 0,632 Paesi Bassi 14,2 -5,65% -0,299 Portogallo 82,9 -8,59% 0,389 Slovacchia 35,6 -1000,00% -0,08 Slovenia 65,7 -13,94% 0,216 Spagna 84,6 -4,60% 0,405

Gli altri paesi europei hanno dei valori dei rendimenti più bassi, come la Spagna che ha lo 0,40% di interessi sui titoli, anche per questo ha dichiarato di non voler chiedere il Mes, che resta più conveniente rispetto agli attuali rendimenti spagnoli.

Lo spread della Grecia è a 154 punti base con un rendimento all’1,09%, quindi più basso rispetto a quello italiano.