Bonus Bici 2020, le migliori 5 bici elettriche da acquistare

Ancora si attende la formalizzazione del decreto legato al Bonus Bici 2020, che prevede uno sconto fino a 500 euro per l’acquisto di un mezzo di mobilità sostenibile.

Per ottenere il bonus bici 2020 è necessario conservare la fattura per l’acquisto effettuato dal 4 maggio e successivamente chiedere il rimborso sull’applicazione istituzionale che verrà messa online dal ministero dei Trasporti. Tramite l’applicazione sarà possibile ottenere un buono sconto per l’acquisto presso rivenditori autorizzati oppure un rimborso del 60% su quanto speso. Significa che fino a 833 euro si otterrebbero 500 euro di sconto, pagando 333 euro per la bici elettrica.

Le migliori 5 bici elettriche

Sul mercato ci sono dei marchi di biciclette elettriche che sono più apprezzati dagli esperti del settore e che attualmente sono le più vendute. Alcuni modelli sono pieghevoli e più indicati per la città, con un peso minore ed una velocità che resta comunque costante e limitata a 25 chilometri orari. L’autonomia di ogni bici elettrica varia a seconda della capacità della batteria e modelli più grandi hanno di conseguenza una portata in chilometri più ampia.