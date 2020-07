Camici Lombardia, indagato il cognato del governatore Fontana

Il cognato del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, Andrea Dini, è stato indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di turbata libertà durante l’assegnazione di camici per 513 mila euro. Insieme a Dini è stato indagato anche Filippo Bongiovanni, dirigente della società Aria, che si occupa degli acquisti in Regione, mentre il cognato di Fontana è titolare dell’impresa Dama Srl.

La Guardia di Finanza ha proceduto con il sequestro del materiale legato ai contratti di fornitura. Il caso era iniziato da un servizio della trasmissione “Report”, per l’affidamento diretto di un appalto regionale per la fornitura di camici e materiale sanitario, in merito all’epidemia da coronavirus. Il titolare della società aveva sostenuto che non era in azienda al momento della stesura dei contratti e che si trattava di una “donazione”.