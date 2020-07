Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 9 luglio: aumentano i positivi (+229)

I dati di oggi sul coronavirus sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Si evidenzia un aumento dei casi positivi rispetto ai giorni scorsi, con un numero di decessi costante rispetto alle ultime settimane. Il numero di tamponi è stabile intorno ai 50 mila test giornalieri, mentre calano le persone dimesse, oggi 338.

Nella giornata di oggi è stata fermata una persona alla stazione di Roma Termini dalla Polfer: l’uomo sarebbe andato in viaggio, da positivo, per cinque giorni in diverse regioni italiane.

Bollettino Protezione Civile 9 luglio

I dati sul Covid-19: