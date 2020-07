Costa d’Avorio, è morto il primo ministro Coulibaly

Il primo ministro della Costa d’Avorio, Gon Coulibaly, è morto durante una riunione di governo dopo aver accusato dei malori. Trasportato in ospedale è poi morto. Aveva già dei problemi di salute, con due mesi di cure per un trapianto di cuore in Francia nel 2012. Le motivazioni sul suo ultimo viaggio in Europa non erano state rese note, ma si ipotizzavano problemi di salute.

Gon Coulibaly era candidato alle elezioni presidenziali, che si dovevano tenere nei prossimi mesi. Ora non c’è più un rappresentante per il partito del presidente Alassane Ouattara, che dovrà lasciare il suo posto dopo il secondo mandato e che ora potrebbe ritirarsi dalla candidatura per il terzo mandato.