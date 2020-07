Glee, la star Naya Rivera scomparsa in un lago

L’attrice della serie tv “Glee”, Naya Rivera, che interpreta Santana Lopez, è scomparsa nel lago Piru, in California. Si teme una morte per annegamento, come hanno spiegato le autorità locali, con lo sceriffo della Contena che ha annunciato un’operazione di ricerca da effettuare con elicotteri e sommozzatori. Le ricerche riprenderanno all’alba.

L’attrice aveva noleggiato una barca insieme al figlio di 4 anni per fare un giro al lago. Dopo 3 ore la stessa imbarcazione è stata trovata con solo il figlio a bordo, che ha spiegato come i due avevano fatto un bagno ma la madre non è più tornata a bordo. La madre aveva postato sui social network un video di entrambi sulla barca, poco prima della scomparsa.