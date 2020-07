Ponte Morandi, Consulta: “Non fu illeggittima l’estromissioe dalla ricostruzione”

La Consulta ha emesso la sentenza in merito all’estromissione di Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi, iniziata due anni fa. “Non è illeggittimo estromettere Autostrade per l’Italia dalla ricostruzione dal Ponte Morandi di Genova”, queste le parole della Corte costituzionale, che doveva esprimersi in merito ad un ricorso della stessa Aspi dopo che il governo aveva nominato un commissario straordinario per la ricostruzione, il sindaco di Genova, Bucci.

“Questa decisione del Legislatore è stata determinata dall’eccezionale gravità della situazione, per questo non è stata scelta la stessa società che si occupava della manutenzione”, ha concluso la Consulta. Sono attese anche le motivazioni ufficili della sentenza, ancora da depositare.