Spread Btp-Bund oggi 9 luglio: apertura stabile a 170 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 9 luglio ha aperto a 170 punti base, in linea con la chiusura di ieri, in attesa delle decisioni europee sul Recovery Fund, molto atteso dai mercati, anche per le stime negative su tutte le economie europee, con l’Italia che è data a -11,2% nel 2020.

Il rendimento dei titoli italiani a dieci anni è fermo all’1,27%, in linea con i valori mostrati ieri. Uno dei più alti in Europa, con la Grecia che sta per finire sotto l’1% con un trend in calo.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 171,3 -0,20% 1,273 Austria 20,9 -4,93% -0,234 Belgio 29,8 -1,76% -0,145 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 31,4 1,16% -0,128 Grecia 153,7 -2,36% 1,095 Irlanda 43 -550,00% -0,014 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 108,1 -0,63% 0,628 Paesi Bassi 14,3 -2,04% -0,3 Portogallo 84,8 -3,00% 0,405 Slovacchia 35,3 -350,00% -0,09 Slovenia 60,1 -14,13% 0,158 Spagna 84,9 -2,29% 0,406

Lo spread della Grecia è in diminuzione a 153 punti base, con un rendimento molto più basso di quello italiano, di quasi 20 punti base. I rendimenti di Belgio, Austria, Francia, Finlandia e Paesi Bassi rimangono negativi. Lo spread di Spagna e Portogallo rimane intorno allo 0,40%.