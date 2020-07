Usa, aumento dei casi Covid a Tulsa dopo comizio di Trump

Sono stati accertati un aumento dei casi dopo il comizio tenuto da Donald Trump a Tulsa, città dello stato dell’Oklahoma, tenuto lo scorso 20 giugno. I casi da coronavirus sono stati 206 nella giornata di martedì, un record per la città di Tulsa. “Negli ultimi due giorni abbiamo avuto quasi 500 casi”, ha dichiarato Bruce Dart, il direttore del Dipartimento della Salute di Tulsa. Non c’è stato un riferimento al comizio di Trump, ma la correlazione tra i due eventi sembra esserci, viste l’assenza di misure di protezione per i partecipanti al comizio.

Aumento dei casi anche in Texas, con 98 nuovi decessi accertati nella giornata di ieri. In totale le vittime nello stato americano hanno quasi raggiunto le 3 mila unità, con 220 mila casi positivi.