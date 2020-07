Autostrade, indagine sull’ad: “Non aveva le competenze per le barriere del rumore”

Sono scattate le indagini per il nuovo amministratore delegato di Autostrade, in merito all’inchiesta sui pannelli del rumore. La società fa sapere che la posizione “è già stata chiarita”. L’ad Roberto Tomasi, che ha sostituito Giovanni Castellucci, ora è iscritto nel registro degli indagati dal mese di dicembre per reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture.

Lo scontro tra il governo e Atlantia continua, dopo la proposta di revoca delle concessioni che è stata avanzata anche dal premier Conte. In Borsa il titolo di Atlantia ieri ha perso l’8%, a causa delle vicende legate alla concessione con il governo.