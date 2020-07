I dati di oggi sul coronavirus 10 luglio sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. C’è stato un netto aumento dei nuovi positivi rispetto a ieri, con quasi 100 positivi in più ed un numero minore di test effettuati, meno di 50 mila. I decessi di oggi sono 12, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 65, in calo di quattro unità.

Bollettino Protezione Civile 10 luglio

I dati sul Covid-19: