Coronavirus, Conte: “Stato di emergenza fino al 31 dicembre”

Il premier Conte ha annunciato la proroga dello stato di emergenza che passa dal 31 luglio al 31 dicembre, con polemiche da parte delle opposizioni, in particolare Lega e Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia è favorevole. Continuerà dunque lo smart working per i dipendenti pubblici e privati anche per la seconda metà dell’anno. Una delle ipotesi è quella di un’agevolazione anche per l’acquisto di materiale sanitario, che sarà necessario anche per la ripartenza delle scuole a settembre.

In questa maniera il premier potrà continuare ad utilizzare i DPCM, che non hanno bisogno dell’approvazione del Parlamento, in maniera da gestire, secondo il governo, in maniera migliore la ripartenza delle scuole.

Contrario Salvini: “Gli italiani hanno già dimostrato buon senso, adesso vogliono vivere e lavorare”, questa la posizione della Lega.