Coronavirus nel mondo, quasi 12 milioni e mezzo di contagiati

I contagiati da Covid-19 aumentano a ritmo elevato, arrivando ora quasi a 12 milioni e mezzo. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di positivi, oltre 3 milioni, con 135 mila morti ed il Brasile ha raggiunto quasi i 2 milioni di contagiati.

Salgono i contagi anche in India, vicino agli 800 mila positivi ma con meno morti, 21 mila. Aumento dei casi in Peru e Cile, oltre che in Messico, a dimostrazione che l’epidemia sta avanzando anche in America Latina. Il Regno Unito resta il terzo paese al mondo per numero di morti, seguito dall’Italia.