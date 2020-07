Coronavirus, nuovo focolaio a Bologna in polo logistico

Accertato un nuovo focolaio nella zona di Bologna in un polo logistico, dopo quello noto legato all’azienda Brt dei giorni scorsi e che aveva fatto scalpore per la decisione di non fermare tutti i magazzini, come richiesto dai sindacati. In questo caso è stato affermato che si tratta di casi asintomatici, con quasi 20 persone trovate positive che lavorano per l’azienda di logistica Tnt, molto attiva nella regione.

Sono stati effettuati i tamponi dalla Asl della zona, che ha accertato la positività dei lavoratori. Altri test sono ancora in corso per capire l’entità del focolaio, con oltre 220 lavoratori coinvolti.