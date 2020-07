F1, ufficiale: si correrà al Mugello il 13 settembre

L’annuncio è arrivato da pochi minuti, con la Formula 1 che ha aspettato l’inizio delle prove libere del Gran Premio d’Austria per darne comunicazione: il Mugello entra nel calendario 2020. Si era già ipotizzato nelle ultime settimane di un inserimento dopo il Gran Premio di Monza, visto che il calendario di Formula 1 è stato rivoluzionato dall’emergenza di coronavirus.

Il tracciato del Mugello è di proprietà della Ferrari e questo potrebbe aver aiutato nella scelta finale, con la collaborazione del governo e della regione Toscana. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si è detto soddisfatto del lavoro svolto per portare il “GP Toscana”, così verrà denominato, nel calendario di Formula 1.

Non è ancora chiaro se sarà possibile la presenza del pubblico, viste le norme anti-Covid che sono ancora in vigore in Italia.