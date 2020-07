I migliori smartphone di luglio 2020: molti sconti causa Covid

Con il lockdown e l’epidemia da coronavirus sono calati anche i consumi, che hanno portato molte compagnie di vendita di dispositivi elettronici ad abbassare i prezzi di listino, come accaduto anche con i nuovi iPhone, che verranno venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quello standard pre-Covid.

Honor 9X Pro

Questa serie si allinea ai nuovi Huawei P40, essendo sostanzialmente della stessa azienda in Cina, ma con un prezzo più competitivo e che consente di arrivare a molti utenti. Il prezzo di listino è fissato a 249 euro, un ottimo prezzo se paragonato alle prestazioni, visto che si avvale del Kirin 810, 6 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Xiaomi Mi 10 Note

Si tratta di uno degli smartphone con più Megapixel in commercio, per chi cerca un dispositivo con un ottimo comparto fotografico da top di gamma. La serie Xiaomi è di norma più economica, ma qui c’è stato anche un corposo sconto rispetto al prezzo di listino, che passa da 600 euro a 376 euro. Inoltre è dotato di un display Oled, che consente una maggiore qualità delle immagini. Ha la connettività 5G già disponibile, il che lo rende uno dei top di gamma 5G migliori e più economici in commercio.

Moto G8 Power Lite

Questo smartphone è uno di quelli con la maggiore autonomia in commercio, se si considerano anche le ottime prestazione. Dotato di una batteria da 5.000 mAh questo smartphone ha un processore Mediatek Helio P35, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. L’autonomia dichiarata dal produttore può durare fino a 3 giorni di utilizzo continuo, o 100 ore di musica e 19 ore di video. La tripla fotocamera offre notevoli prestazioni, con il sensore principale da 16 MP.

Apple iPhone SE

Questa versione dell’iPhone è stata rivista sia nei componenti, sia a livello economico, più basso del solito a causa dell’epidemia da coronavirus, che ha visto calare le vendite. Presentato alla metà di aprile, ricorda molto iPhone 8, ma con prestazioni migliori. Ha un display retina da 4,7 pollici ed un processore A13 Bionic, lo stesso dell’iPhone 11. La fotocamera è singola e da 12 MP con apertura f/1.8 ed è in grado di girare video in 4K a 60 fps.

OnePlus 8 e 8 Pro

L’ultima versione degli smartphone Oneplus è molto potente, sia in quella Standard, sia in quella Pro. La differenza principale sta nel display, che è di 6,55 pollici nella versione Standard e di 6,78 pollici nella versione Pro. Ci sono quattro sensori fotografici, con quello principale da 48 MP. Tutti e due hanno il processore Snapdragon 865 e memoria da 8 e 12 GB di RAM.