Incontro Di Maio-Draghi: “Discusso di politica economica”

C’è stato un incontro tra l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, ed il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, lo scorso 24 giugno, come è stato riferito da fonti della Farnesina. Ci sarebbe stato uno scambio di opinione in materia politica ed economica: “Si è trattato di un incontro proficuo”, fanno sapere dalla Farnesina.

Fdi: “Di Maio riferisca in Parlamento”

Fratelli d’Italia chiede che il ministro degli Esteri riferisca il contenuto dell’incontro in Parlamento. Per la Lega l’incontro è “normale”, ma chiede al Movimento 5 Stelle se ha qualcosa da dire: “Non ci vedo nulla di strano, ci sono in ballo i pacchetti dell’Ue per l’emergenza Covid”, queste le parole di Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega.

Draghi nominato dal Papa

Inoltre oggi Mario Draghi è stato nominato membro dell’Accademia delle Scienze Sociali da Papa Francesco. Questa associazione è nata nel 1994 ed è presieduta dall’economista Stefano Zamagni ed ha un ruolo “consultivo”.