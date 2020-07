Spotify Down, non funziona la versione iPhone oggi 10 luglio

Come segnalato da molti utenti online e sui social network, la versione Spotify Premium non funziona su mobile. Quando l’utente cerca di aprirla si chiude da sola e non consente la fruizione dei contenuti in streaming. Subito gli utenti hanno iniziato a postare su Twitter le problematiche che stanno riscontrando sul loro iPhone.

Spotify non ha rilasciato ancora comunicazioni ufficiali, ma si dovrebbe trattare di un problema tecnico sui server dell’azienda, che riguarda solo le versione iPhone. Su piattaforma Android continua a funzionare.

Il sito Down Detector ha comunicato tramite la mappa dei malfunzionamenti che le segnalazioni maggiori arrivano dall’Europa occidentale, dove c’è un maggior utilizzo di Spotify per iPhone.