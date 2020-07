Superbonus 110%, sì alle seconde case e nuovi tetti di spesa

Sono stati effettuati dei cambiamenti riguardanti il Superbonus del 110%, che ora riguarderà sia le prime sie le seconde case, con tetti di spesa più bassi per gli interventi in condominio. Si potrà accedere al bonus attraverso uno sconto in fattura od una cessione del credito, che vale anche per le ristrutturazioni ed il bonus facciate.

Seconde case

Con la conversione in legge si passerà alle detrazioni anche per tutti gli immobili del condominio, comprese le seconde case. Inoltre è stato introdotto un tetto di spesa per gli immobili che sono all’interno di un condominio, con un massimo di 50 mila euro per gli edifici singoli, 40 mila euro per massimo 8 immobili e 30 mila euro per gli altri.

Come utilizzare il superbonus al 110 per cento

Questo sconto del 110% è da poter chiedere con sconto in fattura, ma non può superare in questo caso l’importo dovuto alla ditta. Dunque per un lavoro da 100 mila euro non è possibile ottenere in fattura il 10% aggiuntivo, ma semplicemente si potranno effettuare i lavori senza pagare. In alternativa è possibile accettare la cessione del credito, che si potrà eventualmente rivendere ad un istituto bancario.