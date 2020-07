Autostrade, ecco il piano per convincere il governo da 3,4 miliardi di euro

Nelle prossime ore sarà presentato al governo il piano da 3,4 miliardi di euro da parte di Autostrade per l’Italia, per evitare la revoca delle concessioni, come è stato inizialmente ipotizzato dallo stesso premier Conte.

Inoltre come riferito da Repubblica l’azienda confermerà al governo la disponibilità a scendere sotto il 51% delle quote in Aspi, consentendo così l’entrata dello Stato. Una delle ipotesi è quella di utilizzare Cdp per acquisire un 30% di Autostrade.

Il Consiglio dei ministri che dovrà valutare la proposta di Atlantia, società che controlla Autostrade, si riunirà nella giornata di martedì, quando potrebbe essere presa una decisione. Nei giorni scorsi il segretario del PD, Nicola Zingaretti, aveva dichiarato di voler chiudere il dossier su Autostrade.