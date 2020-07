Conte incontra Rutte in Olanda: “Convergenza non piena”

Il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato in Olanda il premier olandese Mark Rutte all’Aja. “Clima ottimo ma non c’è piena convergenza”, queste le parole di Conte. Il tema principale è stato il recovery plan, sul quale l’Olanda si era opposta ai finanziamenti a fondo perduto ai paesi del Sud Europa. I 750 miliardi di euro proposti dalla Commissione andrebbero in 500 miliardi di sussidi e 250 miliardi di prestiti. La prossima settimana ci sarà la discussione nel Consiglio europeo, dove si potrà votare il piano ma sul quale non sembra ancora esserci l’accordo. Sarà necessaria l’unanimità, che rende più difficile l’approvazione.

Inoltre si è parlato del bilancio europeo, anch’esso in discussione per il 2021-2027. Per Rutte i miliardi del Recovery Plan devono essere legati alle riforme, per evitare “le promesse del passato”.