I dati di oggi sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi sono aumentati i casi positivi, nonostante sia calato il numero di test giornalieri effettuati dalle autorità sanitarie. Oggi tornano ad occuparsi i posti letto in terapia intensiva, con +2 rispetto alla giornata di ieri. I nuovi casi sono 188 con 45 mila tamponi effettuati.

Bollettino Protezione Civile 11 luglio

I dati sul Covid-19: