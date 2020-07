F1, pole di Hamilton sul bagnato in Austria. Male le Ferrari

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d’Austria, denominato di Stiria per questo weekend. Le qualifiche si sono svolte sul bagnato, con il rischio di non poterle svolgere, visto il temporale che si è abbattuto sul circuito.

Verstappen ha tentato di ottenere la pole position, ma è rimasto oltre un secondo da Hamilton, finendo in testacoda nell’ultimo tentativo. Terza posizione per Carlos Sainz, su McLaren.

Le Ferrari non so no riuscite a tenere il passo delle altre vetture, con la possibilità che hanno tenuto un assetto da asciutto per la gara di domani. Leclerc è rimasto fuori dalla Q3, in undicesima posizione, mentre Vettel è entrato in Q3 ma è finito in decima.