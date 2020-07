Coronavirus nel mondo, quasi 13 milioni di casi positivi

Un aumento netto di 220 mila casi di contagiati da Covid-19 in un giorno, questo il bollettino mondiale sul coronavirus. Negli Stati Uniti si sono raggiunte le 137 mila vittime dall’inizio della pandemia, mentre in Brasile si sono superate le 70 mila.

Aumento dei casi anche in India, che oggi ne conta 850 mila, in aumento netto rispetto ai giorni scorsi. Continuano i contagi in America Latina, con Peru e Cile che hanno gli stessi numeri della Spagna, anche se con meno morti.

Il Regno Unito resta il paese con più vittime in Europa davanti all’Italia, con quasi 45 mila morti dall’inizio della pandemia.