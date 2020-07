F1, doppietta Mercedes in Austria. Disastro Ferrari: fuori al primo giro

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Stiria, come è stata denominata questa seconda gara in Austria, dopo quella della scorsa settimana, vinta da Valteri Bottas. Sul podio anche Max Verstappen, che ha mantenuto la seconda posizione fino a pochi giri dalla fine, quando è stato poi sopravanzato da Bottas.

Male le due Ferrari, che partivano da dietro a causa delle qualifiche di ieri sul bagnato. Al primo giro Leclerc ha cercato un sorpasso troppo ottimistico sul compagno di squadra, causando il ritiro di entrambi i piloti. Polemiche sui social per l’accaduto, con un nuovo problema interno da gestire per la Ferrari, che si va ad aggiungere ad un inizio di stagione non esaltante.