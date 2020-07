FIFA 21, offerta su Amazon per il preordine a 59 euro

Mancano ancora diversi mesi per la presentazione ed uscita ufficiale, ma FIFA 21 è già in offerta per il preordine, come accaduto con altri titoli nei mesi scorsi, anche a causa del coronavirus, che ha visto calare i consumi in molti settori. Per questo forse è stato deciso di abbassare il prezzo di listino per FIFA 21, che ora si può trovare a 59 euro rispetto al prezzo di listino di 69 euro per la versione standard.

L’offerta è stata concordata con PlayStation ed è valida fino al 19 luglio 2020, per tutte le versioni che sono disponibili al preordine. FIFA 21 verrà poi spedito per la consegna nel giorno ufficiale di lancio, il 9 ottobre 2020. Il prezzo è lo stesso per PS4, Xbox One e PC, nonostante si parli già di un aggiornamento che renderà FIFA 21 compatibile con la nuova PlayStation 5, in uscita alla fine del 2020.

Offerta Fifa 21 Nuovo annuncio. Ulteriori informazioni seguiranno

Le altre versioni

Sono disponibili anche altre versioni di FIFA 21, con la Champions Edition che consentirà di ricevere in anticipo il gioco, al 6 ottobre 2020. Inoltre sono inclusi 12 pacchetti ORO di FUT, un talento locale nella modalità Carriera ed un giocatore ambasciatore FUT in prestito. Anche la versione Ultimate dà diritto all’accesso anticipato al 6 ottobre 2020 di FIFA 21.