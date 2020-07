I migliori notebook economici sotto i 500 euro – Luglio 2020

Con l’arrivo del coronavirus ed il conseguente abbassamento dei consumi, sono diminuiti anche i prezzi dei portatili per la seconda metà del 2020. Ci sono diversi modelli considerati tra i più economici in commercio, garantendo comunque delle prestazioni ottimali per un utilizzo base. Un notebook economico è adatto per la navigazione e lo streaming video, meno per chi lo deve utilizzare per lavoro, specialmente chi è solito utilizzare software di grafica ed editing.

I migliori notebook per luglio 2020

Uno dei più venduti su Amazon è sicuramente l’Acer Aspire 3, che con un prezzo contenuto offre delle prestazioni ottimali per un’utilizzo del pacchetto Office e degli strumenti di navigazione su internet.

Acer Aspire 3

Ha un processore Intel Core i3 ed un quantitativo di RAM di 8GB DDR4, che consentono un utilizzo fluido dei principali programmi di Office e di editing. Può essere utilizzato anche per operazioni lavorative base, con un design minimal e dal peso contenuto rispetto alle dimensioni dello schermo.

HP – PC 15

Consente di avere alte velocità grazie al processore AMD Ryzen 3, che offre un’architettura a 4 core per prestazioni più efficenti. Utilizzabile anche con dei giochi che non richiedono troppe risorse, con una risoluzione Full HD che permette anche la visione di streaming video.

CHUWI Lapbook Pro

Uno dei portatili più economici in commercio, una marca che non viene spesso pubblicizzata online e per questo ha dei prezzi leggermente migliori di altri marchi più popolari e che investono in pubblicità. Il display è da 14 pollici, che consente di avere un peso più contenuto rispetto agli altri notebook presi in esame.

Ha un caricatore di tipo USB-C, che permette di essere utilizzato in entrambi i lati. La batteria ha un’autonomia di 8 ore di utilizzo continuato.

TECLAST F15

Un altro notebook dalla marca non così popolare, che consente di abbassare di molto il prezzo di listino, ma non in prestazioni, che sono comunque garantite da componenti di qualità, come il preocessore Intel Celeron N1400 con una frequenza di picco fino a 2,4 GHz. Il display è Full HD, che consente di utilizzare il portatile per una corretta visione di contenuti streaming.

Huawei MateBook D

Un laptop leggermente più costoso, ma con qualche euro in più riesce a fornire delle prestazioni di molto superiori. Utilizzabile anche in ambito lavorativo e per giochi più esosi a livello di CPU, visto che in questo caso c’è un processore con quattro core fisici e 8 thread. La RAM è sempre i 8 GB. Il caricatore è di tipo USB-C, come tutti gli altri dispositivi mobili Huawei.

Confronto migliori Notebook economici 2020