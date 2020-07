Migranti, 28 positivi su 70 nello sbarco di Roccella Jonica

Secondo quanto rilevato dalle autorità sanitarie ci sono 28 persone positive su 70 migranti sbarcato nei giorni scorsi a Roccella Jonica. Cinque sarebbero minorenni, secondo quanto rilevato dai test che sono stati effettuati. Complessivamente sull’imbarcazione c’erano 48 adulti, che ora sono stati trasferiti nelle città di Bova ed Amantea, dove ci sono strutture adatte per la quarantena. Il sindaco della città, Vittorio Zito, ha cercato di tranquillizzare la popolazione sulla situazione legata ai contagi: “Roccella ospita 20 migranti, che sono sbarcati la scorsa notte”.

Sono in aumento gli sbarchi nelle ultime settimane, con oltre 800 persone che sono arrivate in 48 ore e che dovranno essere sottoposti ai test e messi in quarantena, come prevede il protocollo Covid.