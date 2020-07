Polonia, oggi il ballottaggio presidenziale tra Duda e Trzaskowski

Oggi si voterà per la scelta del presidente in Polonia, dopo il primo turno di due settimane fa, che ha visto l’uscente Andrzej Duda non riuscire a raggiungere il 50% dei consensi. Al primo turno Duda ha ottenuto il 43,7%, mentre Trzaskowski il 30,3%. Duda è presidente dal 2015 ed esponente dello stesso partito che governa il paese “Legge e Giustizia”, guidato da Jaroslaw Kaczynski.

Chi è Duda

Un politico cattolico e conservatore, che dice di voler difendere il modello tradizionale di famiglia. Sostiene il programma di welfare del governo, denominato 500+, per il quale le famiglie ricevono 500 zloty ogni mese (110 euro)

Chi è Trzaskowski

L’esponente del partito di centro-destra “Piattaforma civica”, il quale ha governato la Polonia dal 2007 al 2015 sotto la guida di Donald Tusk, che poi è stato eletto presidente del Consiglio europeo. Ha 48 anni e raccoglie i voti degli sfidanti di Duda. Sindaco di Varsavia, è a favore dell’Unione Europea e rappresenta l’ala più liberale del partito.