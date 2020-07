Autostrade, Conte sulla linea dura: “Non sacrificheremo il bene pubblico”

Il premier Conte ha rilasciato un’intervista a La Stampa nella quale parla della concessione di Autostrade e del rapporto con i Benetton. Lo dice il premier in maniera chiara: “I Benetton non hanno capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico per gli interessi dei privati”, una linea dura rispetto ai giorni scorsi.

Si citano anche le “condizioni irragionevolmente favorevoli”, che avrebbero avuto i Benetton in questi anni per mantenere il controllo di Autostrade. Martedì ci sarà il Consiglio dei ministri che dovrà decidere sulla questione. “Non prendono in giro il premier, ma i familiari delle vittime del ponte Morandi”, questa la posizione del premier Conte.