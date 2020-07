Autostrade, la linea dura di Conte fa crollare le azioni di Atlantia in Borsa: -12%

Un crollo atteso per Atlantia in Borsa dopo le parole del premier Conte, che oggi ha auspicato la linea dura, che arriva a perdere il 12%. La situazione difficile per le concessioni ad Aspi (Autostrade per l’Italia) fa crollare la controllante Atlantia, che fa riferimento alla famiglia Benetton. Atlantia ha l’88% di Aspi e nei giorni scorsi si era discusso di una diminuzione sotto il 51% di questa percentuale, come richiesto dal governo.

La Borsa ha percepito i rischi di una revoca delle concessioni, con domani che è previsto il Consiglio dei ministri che potrebbe varare la revoca, nonostante i rischi di un pagamento miliardario ad Atlantia. Inizialmente la penale per la revoca anticipata era di 23 miliardi di euro, abbassata con il decreto Milleproroghe a 7 miliardi di euro.

Conte ha rilanciato un’uscita definitiva del gruppo Benetton da Aspi e non solo una diminuzione delle loro quote. Sabato è stata presentata la nuova proposta al governo, varata dal Cda di Aspi, con 3,4 miliardi di risarcimento per la ricostruzione, oltre alla conferma di investimenti per 21,5 miliardi di euro.