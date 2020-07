Incontro Conte-Merkel a Meseberg

Il premier italiano Giuseppe Conte è arrivato all’incontro a Meseberg, in Germania, per l’incontro previsto con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha iniziato il semestre di presidenza europea il primo luglio. Un incontro bilaterale per preparare il Consiglio europeo di venerdì e sabato prossimo, quando gli Stati membri dovranno trovare un accordo sul Recovery Plan. L’Italia chiede l’approvazione dei sussidi a fondo perduto, che i paesi del Nord Europa vorrebbero legare alle riforme nazionali.

Inoltre si discuterà anche del Bilancio Europeo per il 2021-27, un altro tema da discutere oltre i sussidi post-Covid. Conte ha incontrato nei giorni scorsi il premier olandese, Mark Rutte, per cercare un accordo con il maggior avversario in tema Recovery Plan.